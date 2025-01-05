Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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