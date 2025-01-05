flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (6)
  • Busso Peus (1)
  • CNG (3)
  • DNW (1)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • London Coins (8)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (16)
  • Stack's (4)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
  • Status International (2)
  • Tennants Auctioneers (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность G
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
822 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1701 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть