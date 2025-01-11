flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Вильгельма III - Великобритания

type-coin
type-coin

1/2 кроны (Полукрона) 1696

Маленькие щиты
Год Знак Описание Продажи Продажи
1696 0 461696 B 0 91696 C 0 91696 E 0 111696 N 0 231696 y 0 8
type-coin
type-coin

1/2 кроны (Полукрона) 1696-1697

Большие щиты
Год Знак Описание Продажи Продажи
1696 0 301696 B 0 171696 C 0 281696 E 0 241696 N 0 11696 y 0 191697 0 1451697 B 0 411697 C 1 271697 E 0 671697 N 0 381697 y 0 44
type-coin
type-coin

1/2 кроны (Полукрона) 1698-1701

Новые большие щиты
Год Знак Описание Продажи Продажи
1698 3 3821699 0 301700 0 1821701 0 591701 Слон и замок 0 121701 Перья в углах 1 33
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Все британские монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть