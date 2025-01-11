Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Вильгельма III - Великобритания
1/2 кроны (Полукрона) 1696Маленькие щиты
Год Знак Описание Продажи Продажи1696 0 461696 B 0 91696 C 0 91696 E 0 111696 N 0 231696 y 0 8
1/2 кроны (Полукрона) 1696-1697Большие щиты
Год Знак Описание Продажи Продажи1696 0 301696 B 0 171696 C 0 281696 E 0 241696 N 0 11696 y 0 191697 0 1451697 B 0 411697 C 1 271697 E 0 671697 N 0 381697 y 0 44
1/2 кроны (Полукрона) 1698-1701Новые большие щиты
Год Знак Описание Продажи Продажи1698 3 3821699 0 301700 0 1821701 0 591701 Слон и замок 0 121701 Перья в углах 1 33
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