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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года B "Маленькие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года B "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года B "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Маленькие щиты" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 3, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 3 августа 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Маленькие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Маленькие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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