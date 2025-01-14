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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
10154 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе CNG - July 7, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе CNG - July 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 5, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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