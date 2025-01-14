Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
10154 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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