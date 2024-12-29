flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • 2020 Auctions (1)
  • Auctiones (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • CNG (6)
  • Davissons Ltd. (3)
  • DNW (24)
  • Downies (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (9)
  • Heritage Eur (3)
  • Höhn (1)
  • ICE (1)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • London Coins (27)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • NOONANS (2)
  • Numedux (1)
  • Roxbury’s (1)
  • Spink (34)
  • Stack's (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
  • Status International (1)
  • TimeLine Auctions (2)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Spink - December 17, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1697 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть