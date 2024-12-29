Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 2020 Auctions (1)
- Auctiones (1)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Baldwin's of St. James's (2)
- CNG (6)
- Davissons Ltd. (3)
- DNW (24)
- Downies (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (9)
- Heritage Eur (3)
- Höhn (1)
- ICE (1)
- Katz (4)
- Künker (1)
- Leu (1)
- London Coins (27)
- Münzen Gut-Lynt (3)
- NOONANS (2)
- Numedux (1)
- Roxbury’s (1)
- Spink (34)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (5)
- Status International (1)
- TimeLine Auctions (2)
- UBS (1)
- WAG (4)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск