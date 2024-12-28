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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года E "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года E "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года E "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Spink UK за 740 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Stack's - September 11, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Stack's - September 11, 2008
Продавец Stack's
Дата 11 сентября 2008
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - November 28, 2007
Продавец Spink
Дата 28 ноября 2007
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Большие щиты" на аукционе Spink - June 27, 2007
Продавец Spink
Дата 27 июня 2007
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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