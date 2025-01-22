Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1697 года E "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Эксетер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1212 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 6000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
6770 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VG
Цена
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Где продать?
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