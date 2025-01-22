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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1697 года E "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года E "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года E "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1212 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 6000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
6770 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 E "Большие щиты" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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