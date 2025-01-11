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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года y "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года y "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года y "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Spink UK за 1250 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Mowbray Collectables - September 20, 2024
Продавец Mowbray Collectables
Дата 20 сентября 2024
Сохранность F
Цена
170 NZD
Цена в валюте аукциона 170 NZD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 1, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Большие щиты" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
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Где продать?

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