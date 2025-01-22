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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года B "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года B "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года B "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бристоль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе Spink UK за 1000 GBP. Торги состоялись 26 марта 2013.

Сохранность
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  • Spink (5)
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Spink - March 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе CNG - September 19, 2012
Продавец CNG
Дата 19 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 B "Большие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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