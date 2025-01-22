Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1696 года B "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Бристоль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе Spink UK за 1000 GBP. Торги состоялись 26 марта 2013.
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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