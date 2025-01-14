Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Маленькие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Маленькие щиты" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
******
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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