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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Маленькие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Маленькие щиты" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
2665 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность G
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Heritage - June 5, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Маленькие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Маленькие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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