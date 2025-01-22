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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1699 года "Новые большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1699 года "Новые большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1699 года "Новые большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1699 года "Новые большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Davissons Ltd. - November 9, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 9 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе TimeLine Auctions - May 30, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе TimeLine Auctions - May 30, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1699 "Новые большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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