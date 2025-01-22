Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1699 года "Новые большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1699 года "Новые большие щиты". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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