Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1696 года E "Маленькие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Эксетер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Маленькие щиты" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.
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- Status International (1)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
573 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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