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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года E "Маленькие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года E "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года E "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Эксетер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Маленькие щиты" со знаком E. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность FR
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
573 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 E "Маленькие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Маленькие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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