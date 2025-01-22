Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1697 года y "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Lockdales Auctioneers
Дата 13 ноября 2024
Сохранность F
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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