flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1697 года y "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года y "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года y "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1697 года "Большие щиты" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (4)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Lockdales Auctioneers (1)
  • London Coins (7)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Spink (13)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
  • Status International (1)
  • Stephen Album (1)
  • TimeLine Auctions (3)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Münzen Gut-Lynt - December 1, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Lockdales Auctioneers - November 13, 2024
Продавец Lockdales Auctioneers
Дата 13 ноября 2024
Сохранность F
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе Davissons Ltd. - December 5, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1697 y "Большие щиты" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1697 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1697 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть