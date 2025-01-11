Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Слон и замок. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2500 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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