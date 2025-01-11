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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" Слон и замок - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" Слон и замок - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Слон и замок. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2500 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Sovereign Rarities - June 6, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность G4 NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность F
Цена
2630 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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