Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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