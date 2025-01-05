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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Большие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года C "Большие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Большие щиты" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - November 19, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 C "Большие щиты" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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