Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 6400 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность F
Цена
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12
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