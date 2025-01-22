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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1701 года "Новые большие щиты". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 6400 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
6345 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 5, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1701 "Новые большие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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