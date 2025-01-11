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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1696 года y "Маленькие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года y "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года y "Маленькие щиты" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Йорк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Маленькие щиты" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе London Coins - June 1, 2014
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1696 y "Маленькие щиты" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1696 "Маленькие щиты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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