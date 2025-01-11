Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1696 года y "Маленькие щиты" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Йорк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1696 года "Маленькие щиты" со знаком y. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.
Сохранность
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Где продать?
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