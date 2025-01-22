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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1701 года "Пятый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Heritage - June 5, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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