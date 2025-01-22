Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1701 года "Пятый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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