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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пенса 1701 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 2 пенса 1701 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1701 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 180 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Heritage - May 18, 2017
Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Heritage - May 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Heritage - September 15, 2016
Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Heritage - September 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Heritage - August 27, 2015
Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Heritage - August 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1701 на аукционе Künker - October 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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