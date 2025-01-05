Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 2 пенса
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1701 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 180 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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