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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1701 года "Пятый тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (3)
  • Morton & Eden (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (3)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1701 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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