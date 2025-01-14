Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1701 года "Пятый тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1701 года "Пятый тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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