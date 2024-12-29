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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - Пенни 1701 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Пенни 1701 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Пенни
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1701 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3106 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 165 USD. Торги состоялись 13 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Пенни 1701 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания Пенни 1701 на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2023
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания Пенни 1701 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1701 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания Пенни 1701 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Великобритания Пенни 1701 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1701 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Великобритания Пенни 1701 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1701 на аукционе CNG - January 13, 2010
Продавец CNG
Дата 13 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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