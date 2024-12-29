Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Пенни
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1701 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3106 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 165 USD. Торги состоялись 13 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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