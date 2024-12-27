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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1701 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 гинея 1701 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 гинея 1701 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1701 года "Третий тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 23000 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
17714 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
16696 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1701 "Третий тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1701 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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