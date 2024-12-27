Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1701 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1701 года "Третий тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 23000 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
17714 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
16696 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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