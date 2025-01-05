Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 3 пенса
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1701 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 61334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 6 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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