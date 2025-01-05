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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пенса 1701 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 3 пенса 1701 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1701 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 61334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 6 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Heritage - January 16, 2020
Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Spink - July 15, 2015
Продавец Spink
Дата 15 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Heritage - February 12, 2015
Великобритания 3 пенса 1701 на аукционе Heritage - February 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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