Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1698 года. Дата в легенде (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Дата в легенде
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1698 года. Дата в легенде. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Stack's Bowers за 201.25 USD. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
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