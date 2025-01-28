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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1698 года. Дата в легенде (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Дата в легенде

Аверс монеты - 1/2 пенни 1698 года Дата в легенде - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 пенни 1698 года Дата в легенде - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1698 года. Дата в легенде. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Stack's Bowers за 201.25 USD. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность F
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Stack's - March 12, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Stack's - March 12, 2009
Продавец Stack's
Дата 12 марта 2009
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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