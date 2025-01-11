Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1696 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1696
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1696 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2791 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 2020 Auctions (1)
- Davissons Ltd. (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (4)
- Spink (2)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (5)
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1696 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск