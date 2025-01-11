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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1696 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1696 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 пенни 1696 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1696
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1696 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2791 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Davissons Ltd. - December 7, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 29, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Stack's - July 19, 2007
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Stack's - July 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1696 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1696 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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