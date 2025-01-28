Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1698 года. Дата под чертой (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Дата под чертой
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1698 года. Дата под чертой. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2018.
Сохранность
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- Davissons Ltd. (1)
- DNW (1)
- Spink (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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