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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1698 года. Дата под чертой (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Дата под чертой

Аверс монеты - 1/2 пенни 1698 года Дата под чертой - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 пенни 1698 года Дата под чертой - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1698 года. Дата под чертой. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (1)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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