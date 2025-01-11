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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1700 года "Пятый тип". Перья только под портретом (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья только под портретом

Аверс монеты - 1 шиллинг 1700 года "Пятый тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1700 года "Пятый тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1700 года "Пятый тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1 шиллинг 1700 "Пятый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2929 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1700 "Пятый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность FR
Цена
1983 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1700 "Пятый тип" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1700 "Пятый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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