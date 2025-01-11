Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1700 года "Пятый тип". Перья только под портретом (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Перья только под портретом
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1700 года "Пятый тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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