1 шиллинг 1700 года "Пятый тип". Перья только под портретом (Великобритания, Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1700 года "Пятый тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

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