Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1699 года (Великобритания, Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Пенни
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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