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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1699 года (Великобритания, Вильгельм III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Пенни
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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