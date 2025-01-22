Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1698 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1698 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Spink UK за 6500 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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