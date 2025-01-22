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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1698 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1698 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1698 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1698 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Spink UK за 6500 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

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Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - March 31, 2004
Продавец Spink
Дата 31 марта 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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