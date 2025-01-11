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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1698 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1698 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1698 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1698 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24536 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 1, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 2, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - June 6, 2019
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - June 6, 2019
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

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