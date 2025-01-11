Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1698 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1698 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24536 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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