Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 3 пенса
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1916 проданному на аукционе London Coins LTD за 100 GBP. Торги состоялись 5 сентября 2020.
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