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3 пенса 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пенса 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 3 пенса 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1916 проданному на аукционе London Coins LTD за 100 GBP. Торги состоялись 5 сентября 2020.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1698 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 3 пенса 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 5, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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