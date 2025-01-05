Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1698 года. Дата в легенде (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Дата в легенде
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Фартинг
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1698 года. Дата в легенде. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3350 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1020 USD. Торги состоялись 19 сентября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность PF63 NGC
Цена
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