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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1698 года. Дата в легенде (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Дата в легенде

Аверс монеты - Фартинг 1698 года Дата в легенде - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Фартинг 1698 года Дата в легенде - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Фартинг
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1698 года. Дата в легенде. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3350 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1020 USD. Торги состоялись 19 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Spink - March 24, 2020
Продавец Spink
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF58 NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF58 NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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