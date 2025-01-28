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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1698 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1698 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1698 года. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 4500 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 395 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Spink - June 27, 2016
Продавец Spink
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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