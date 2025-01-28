Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1698 года. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 4500 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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