Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1698 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1698 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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