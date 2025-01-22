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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1698 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1698 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 гинея 1698 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1698 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
7255 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VG8 NGC
Цена
1995 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 1 гинея 1698 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1698 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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