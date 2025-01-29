Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1698 года "Третий тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1698 года "Третий тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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