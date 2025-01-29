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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1698 года "Третий тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1698 года "Третий тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1698 года "Третий тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1698 года "Третий тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NOONANS (2)
  • Spink (8)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
761 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе CNG - September 23, 2020
Продавец CNG
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1698 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1698 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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