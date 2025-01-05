Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1698 года "Третий тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1698 года "Третий тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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