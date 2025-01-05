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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1698 года "Третий тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1698 года "Третий тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1698 года "Третий тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1698 года "Третий тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
1079 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1698 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1698 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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