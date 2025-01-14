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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пенса 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 2 пенса 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3100 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 564 USD. Торги состоялись 13 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1698 на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 2 пенса 1698 на аукционе Heritage - July 7, 2016
Великобритания 2 пенса 1698 на аукционе Heritage - July 7, 2016
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Великобритания 2 пенса 1698 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Великобритания 2 пенса 1698 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1698 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Великобритания 2 пенса 1698 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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