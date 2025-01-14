Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 2 пенса
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3100 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 564 USD. Торги состоялись 13 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- TimeLine Auctions (1)
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 2 пенса 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск