flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1698 года "Четвертый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1698 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1698 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1698 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • DNW (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • London Coins (9)
  • NOONANS (2)
  • Spink (6)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
10153 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1698 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1698 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть