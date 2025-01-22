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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1698 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1698 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1698 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1698 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1701 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1698 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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