Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1699 года "Третий тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1699 года "Третий тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.
Сохранность
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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