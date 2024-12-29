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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1699 года "Третий тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1699 года "Третий тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1699 года "Третий тип" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1699 года "Третий тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.

Сохранность
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
983 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1699 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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