Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1699 года "Третий тип". Розы в углах (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Розы в углах
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1699 года "Третий тип". Розы в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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