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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1699 года "Третий тип". Розы в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Розы в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1699 года "Третий тип" Розы в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1699 года "Третий тип" Розы в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1699 года "Третий тип". Розы в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (6)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
947 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе CNG - June 29, 2022
Продавец CNG
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1699 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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