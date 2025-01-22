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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1699 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1699 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1699 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1699 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Spink UK за 250 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 6 пенсов 1699 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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