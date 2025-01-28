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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1699 года. Дата в легенде (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Дата в легенде

Аверс монеты - Фартинг 1699 года Дата в легенде - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Фартинг 1699 года Дата в легенде - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Фартинг
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1699 года. Дата в легенде. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5409 проданному на аукционе Spink UK за 3000 GBP. Торги состоялись 29 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе CNG - September 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность G6 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2010
Сохранность PF55 NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Heritage - September 28, 2007
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Фартинг 1699 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF66 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Фартинг 1699 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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