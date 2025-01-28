Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1699 года. Дата в легенде (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Дата в легенде
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Фартинг
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1699 года. Дата в легенде. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5409 проданному на аукционе Spink UK за 3000 GBP. Торги состоялись 29 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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