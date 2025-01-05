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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Перья в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья в углах

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Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Перья в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2600 GBP. Торги состоялись 5 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (5)
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
617 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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