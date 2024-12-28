Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1699 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 3 пенса
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1699 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 23352 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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