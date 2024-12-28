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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1699 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пенса 1699 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 3 пенса 1699 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1699 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 23352 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе Heritage - September 21, 2008
Великобритания 3 пенса 1699 на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 127 USD

Где продать?

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