Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Розы в углах (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Розы в углах
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Розы в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1012 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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