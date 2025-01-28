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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Розы в углах (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Розы в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип" Розы в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип" Розы в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1699 года "Пятый тип". Розы в углах. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1012 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
7124 $
Цена в валюте аукциона 5800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1699 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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