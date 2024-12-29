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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1699 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пенса 1699 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 2 пенса 1699 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1699 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе NOONANS за 190 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1699 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 2 пенса 1699 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Великобритания 2 пенса 1699 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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