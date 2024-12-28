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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1699 года "Четвертый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1699 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1699 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1699 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1092 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - August 31, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность PR64 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1699 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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