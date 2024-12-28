Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1699 года "Четвертый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1699 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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