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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1699 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 гинея 1699 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 гинея 1699 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1699
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1699 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 14967 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6038 USD. Торги состоялись 12 января 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • St James’s (1)
Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 370 GBP
Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F
Цена
1252 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 12, 2004
Великобритания 1 гинея 1699 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 12, 2004
Продавец Heritage
Дата 12 января 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1699 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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