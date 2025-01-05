Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1699 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1699
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1699 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 14967 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6038 USD. Торги состоялись 12 января 2004.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F
Цена
1252 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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