Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1697 года C "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Честер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 11000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2024
Сохранность F
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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