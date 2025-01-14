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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1697 года C "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1697 года C "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1697 года C "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Честер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1697 года "Третий тип" со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 11000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2024
Сохранность F
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1697 C "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1697 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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